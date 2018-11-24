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Erzurumspor: 1 Antalyaspor: 0

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Erzurumspor önemli bir üç puanı hanesine yazdırırken, Antalyaspor savunma oyuncusu Diego'nun kendi kalesine gol atmasıyla sahadan mağlup ayrıldı.

Mavi-beyazlılar, Süper Lig'de puanı 14'e yükseltirken, Kırmızı-beyazlılar ise 20 puanda kaldı.

BB Erzurumspor gelecek hafta Bursaspor'a konuk olacak iken, Antalyaspor ise sahasında Gözetepe'yi ağırlayacak.

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