Erzurumspor: 1 Yeni Malatyaspor: 3
Süper Lig'de 15. hafta maçında Evkur Yeni Malatyaspor geriye düştüğü maçta deplasmanda BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi BB Erzurumspor'un golünü 44. dakikada penaltıdan Jasmin Scuk atarken konuk ekip Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Mitchell Donald, 78. dakika ve 90+5. dakikalarda Eren Tozlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 25'e yükseltirken BB Erzurumspor 14 puanda kaldı.
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