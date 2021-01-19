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Spor

Erzurumspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında 21 Ocak Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA19 Ocak 2021 Salı 17:25 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 17:25
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Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları karşılaşmaya hazırlanan Erzurumsporlu futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmana, yeni transferlerden Aatıf Chahechouhe, Johanna Omolo, Manuel Da Costa, Jakub Szumski ve Brahim Darri'nin yanı sıra sakatlığı geçen Ömer Şişmanoğlu da katıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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