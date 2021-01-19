Erzurumspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA 19 Ocak 2021 Salı 17:25 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 17:25

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları karşılaşmaya hazırlanan Erzurumsporlu futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Antrenmana, yeni transferlerden Aatıf Chahechouhe, Johanna Omolo, Manuel Da Costa, Jakub Szumski ve Brahim Darri'nin yanı sıra sakatlığı geçen Ömer Şişmanoğlu da katıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.