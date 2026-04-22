Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: Şampiyonluklar bir günde kazanılmaz

Geldikleri noktada, sadece bu sezonun değil; sabrın, emeğin ve inancın yıllara yayılan bir hikâyesi olduğunu vurgulayan Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Erzurumspor FK'nın Süper Lig'e yükselişi; sahada ter döken futbolcularımızın, bu başarıyı taçlandıran mevcut yönetimimizin ve teknik ekibimizin büyük özverisinin en somut karşılığıdır. Ancak bu yolculuğun, yaklaşık dört yıl önce atılan adımlarla başladığını da unutmamak gerekir. Görevi devraldığımız dönemde kulübümüze duruşu ve mütevazılığıyla önemli katkılar sunan Ömer Düzgün başkanımıza ve yönetim kuruluna; Erzurumspor formasıyla sahada mücadele etmiş, sonrasında teknik direktörlük ve sportif direktörlük görevini üstlenmiş, kulübümüzün her döneminde sorumluluk alan, mevcut kadrodaki önemli oyuncularımızın şehrimize gelmesine ve takımımızda kalmasına katkı sunan Muzaffer Bilazer hocamıza; Transfer tahtamızın kapalı olduğu zorlu süreçte, mevcut oyuncu grubuyla büyük bir özveri göstererek takımımızın ligde kalmasını sağlayan Hakan Kutlu hocamız ve ekibine; Ve bu emeği ilmek ilmek işleyerek zirveye taşıyan, kırılması güç rekorlarla bu unutulmaz şampiyonluğu taçlandıran teknik direktörümüz Serkan Özbalta ve ekibine Benimle birlikte zor günleri paylaşarak bu mutlu günlere gelinmesinde haklı gururu yaşayan yönetim kurulumuza, bu sürecin her anında katkı sunan, taş üstüne taş koyan herkese gönülden teşekkür ederiz. Sürecin her anında yanımızda olan, yaptıkları haberler ve değerlendirmelerle kulübümüzün sesini daha geniş kitlelere ulaştıran, yeri geldiğinde eleştirileriyle bize yön gösteren kıymetli basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ederiz. En zor günümüzde dahi; iç sahada, deplasmanda bizi yalnız bırakmayan, coşkusuyla ve inancıyla takımımıza güç veren Dadaşlar Grubu, Erzurumsporlular ve Palandöken Kartalları başta olmak üzere büyük Erzurumspor taraftarına gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün hep birlikte gururluyuz Çünkü bu başarı; geçmişin emeğiyle, bugünün inancının birleştiği büyük bir zaferdir. Erzurum kazandı" dedi.