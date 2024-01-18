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Spor

Erzurumspor FK, Bodrum FK hazırlıklarına devam ediyor

Erzurumspor FK, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA18 Ocak 2024 Perşembe 10:12 - Güncelleme:
Erzurumspor FK, Bodrum FK hazırlıklarına devam ediyor
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Trendyol 1. Lig takımlarında Erzurumspor FK, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde oynadığı 18 karşılaşmada 20 puan toplayan Erzurumspor FK; 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile puan cetvelinin 12. sırasında yer alıyor. Mavi-beyazlı takım rakip fileleri 17 defa havalandırırken, 20 gol yedi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK'da hedef Bodrum FK müsabakasından mutlak 3 puan almak. Tesislerinde Bodrumspor FK hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor FK'da sporcuların hırsı ve azmi gözlerden kaçmadı.

Erzurumspor FK ile Bodrum FK, 20 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Kazımkarabekir Stadı'nda karşılaşacak.

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