Erzurumspor FK, Sarıyer'i 4 golle yıktı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 4-0 yendi.
STAT: Erzurum Kazım Karabekir
HAKEMLER: Berkay Erdemir, Mehmet Dura, Oğuzhan Kocaçoban
ERZURUMSPOR FK: Orbanic, Mustafa Yumlu (Dk. 83 Amar), Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye (Dk. 80 Ali Ülgen), Sefa Akgün, Crociata (Dk. 74 Murat Cem Akpınar), Benhur Keser (Dk. 80 Adem Eren Kabak), Rodriguez (Dk. 74 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu
SMS GRUP SARIYER: Furkan Onur Akyüz, Fatih Kurucuk, Regattin (Dk. 87 Oğuzhan Yılmaz), Metehan Mert, Ömer Bayram (Dk. 87 Eşref Korkmazoğlu), Enver Kulasin (Dk. 81 Dembele), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 72 Traore), Camara, Cebrail Karayel, Marcos Silva, Eze (Dk. 81 Batuhan Kör)
GOLLER: Dk. 1 Eren Tozlu, Dk. 65 Sefa Akgün, Dk. 71 Baiye, Dk. 90+3 Murat Cem Akpınar (Erzurumspor FK)
SARI KARTLAR: Dk. 56 Hasan Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer)