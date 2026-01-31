İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erzurumspor FK, Sarıyer'i 4 golle yıktı
Spor

Erzurumspor FK, Sarıyer'i 4 golle yıktı

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde sahasında Sarıyer'i 4-0 mağlup etti.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 16:27 - Güncelleme:
Erzurumspor FK, Sarıyer'i 4 golle yıktı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 4-0 yendi.

STAT: Erzurum Kazım Karabekir

HAKEMLER: Berkay Erdemir, Mehmet Dura, Oğuzhan Kocaçoban

ERZURUMSPOR FK: Orbanic, Mustafa Yumlu (Dk. 83 Amar), Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye (Dk. 80 Ali Ülgen), Sefa Akgün, Crociata (Dk. 74 Murat Cem Akpınar), Benhur Keser (Dk. 80 Adem Eren Kabak), Rodriguez (Dk. 74 Hüsamettin Yener), Eren Tozlu

SMS GRUP SARIYER: Furkan Onur Akyüz, Fatih Kurucuk, Regattin (Dk. 87 Oğuzhan Yılmaz), Metehan Mert, Ömer Bayram (Dk. 87 Eşref Korkmazoğlu), Enver Kulasin (Dk. 81 Dembele), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 72 Traore), Camara, Cebrail Karayel, Marcos Silva, Eze (Dk. 81 Batuhan Kör)

GOLLER: Dk. 1 Eren Tozlu, Dk. 65 Sefa Akgün, Dk. 71 Baiye, Dk. 90+3 Murat Cem Akpınar (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Dk. 56 Hasan Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer)

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.