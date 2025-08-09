İSTANBUL 31°C / 23°C
Spor

Erzurumspor ikinci yarıda açıldı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK, Sivasspor ile sahasında konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 22:22 - Güncelleme:
Erzurumspor ikinci yarıda açıldı
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK, Sivasspor ile sahasında konuk etti.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Erzumspor 2-0 kazandı.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 55 ve 66. dakikalarda Benhur Keser kaydetti.

Mavi-beyazlı ekip, sahaya geçen hafta rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Dadaşlar grubu tribün lideri Zafer Lömenler'in anısına "Seni unutmayacağız Zafer Lömenler" pankartıyla çıktı.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor, sezona 3 puanla başladı. Sivasspor ise puansız başladı.

Erzurumspor, ligde gelecek hafta Amed'e konuk olacak. Sivasspor ise Bodrum FK'yi sahasında ağırlayacak.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Fatih Tokail, Kemal Elmas, Faruk Yağlı

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Benhur Keser (Dk. 70 Bozic), Baiye, Sefa Akgün (Dk. 77 Adem Eren Kabak), Crociata (Dk. 89 Gerxhaliu), Giorbelidze, Eren Tozlu, Mustafa Fettahoğlu (Dk. 89 Furkan Özhan)

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 72 Özkan Yiğiter), Charisis, Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 71 Badji), Kamil Fidan (Dk. 71 Pritchard), Mbunga, Simic (Dk. 84 Atakan Kesgin)

Goller: Dk. 55 ve 67 Benhur Keser (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Dk. 86 Murat Paluli (Sivasspor)

