Erzurumspor taktik çalıştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-beyazlı ekip, Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.
Bir saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı pas organizasyonları üzerinde durdu.
Oyuncular, akşam yapacakları ikinci antrenmanın ardından günü tamamlayacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor ile 18 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.