Erzurumspor ve Gençlerbirliği yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Göktuğ Hazar Erel
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Muhammed Furkan Özhan, Rosheuvel, Hasan Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Dk. 84 Alican Özfesli), Özgür Sert (Dk. 60 Estrela), Eren Tozlu
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Musa Çağıran, Wu (Dk. 61 Oltan Karakullukçu), Uğur Akdemir, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 46 Erdal Öztürk), Akabueze (Dk. 90 Yiğit Efe Demir), Enes Keskin (Dk. 61 Rahman Buğra Çağıran), Yasin Güreler, Yatabare (Dk. 85 Rodrigues), Kayode
Goller: Dk. 38 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 80 Musa Çağıran (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 8 Wu (Gençlerbirliği), Dk. 53 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 67 Eren Tozlu, Dk. 90 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)