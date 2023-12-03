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Spor

Erzurumspor ve Gençlerbirliği yenişemedi

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma 2 gollü beraberlikle 1-1 sona erdi.

AA3 Aralık 2023 Pazar 18:27 - Güncelleme:
Erzurumspor ve Gençlerbirliği yenişemedi
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Göktuğ Hazar Erel

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Muhammed Furkan Özhan, Rosheuvel, Hasan Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Dk. 84 Alican Özfesli), Özgür Sert (Dk. 60 Estrela), Eren Tozlu

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Musa Çağıran, Wu (Dk. 61 Oltan Karakullukçu), Uğur Akdemir, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 46 Erdal Öztürk), Akabueze (Dk. 90 Yiğit Efe Demir), Enes Keskin (Dk. 61 Rahman Buğra Çağıran), Yasin Güreler, Yatabare (Dk. 85 Rodrigues), Kayode

Goller: Dk. 38 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 80 Musa Çağıran (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 8 Wu (Gençlerbirliği), Dk. 53 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 67 Eren Tozlu, Dk. 90 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

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