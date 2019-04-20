Erzurumspor'dan altın değerinde üç puan Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçında küme düşem hattını yakından ilgilendiren maçta Göztepe ile Erzurumspor karşılaştı. Bornova İlçe Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Erzurumspor oldu.