Erzurumspor'dan iki transfer birden
Erzurumspor, Bodo Glimt'ten forvet Kristian Fardal Opseth ve Elazığspor'dan ayrılan sağ bek Serkan Kurtuluş ile anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen forvet Kristian Fardal Opseth ve Elazığspor'dan ayrılan sağ bek Serkan Kurtuluş ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Norveçli forvet ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.
Kristian Fardal Opseth'in yarın kente gelerek sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.
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