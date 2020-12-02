Erzurumspor'la anlaşan Hüseyin Çimşir'den ilk açıklama

IHA 02 Aralık 2020 Çarşamba 14:05 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 14:05

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir oldu.

Antalyaspor maçından alınan 2-2 lik beraberlik sonrasında Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesheden Erzurumspor yönetimi, günlerdir görüşme yaptığı Trabzonspor’un eski teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile bugün el sıkıştı.

Sabah saatlerinde kulüp binasında Başkan Hüseyin Üneş ile bir araya gelen genç teknik adam, yapılan görüşmeler sonunda opsiyonlu olarak 1,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Anlaşma sonrası ilk açıklamasını yapan Hüseyin Çimşir, “Erzurumspor ile 1.5 yıllığına anlaştım. İlk hedef küme düşme noktasından uzaklaşmak. Daha sonrasında adım adım ilerleyerek orta sıralarda konumlanmak istiyoruz. Ekibimi kurdum, şu an Erzurum’dayım. Yarın ilk idmanı da yaptıracağım. Burada başarılı olabilmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bana inananların yüzünü kesinlikle kara çıkarmayacağım” dedi.

Bu arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Cimşir’in ekibine tanıdık bir isim dahil oldu. 2017-2018 sezonunda Mehmet Özdilek’in birinci yardımcısı konumunda olan Şenol Fidan da Hüseyin Çimşir’in ekibine girdi. Fidan’ın Başkan Hüseyin Üneş’in isteği üzerine ekibe dahil edildiği belirtildi.