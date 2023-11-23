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Spor

Eski Beşiktaşlı futbolcu Aras Özbiliz futbolu bıraktı

Bir dönem Beşiktaş forması da giymiş olan 33 yaşındaki futbolcu Aras Özbiliz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını duyurdu.

IHA23 Kasım 2023 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
Eski Beşiktaşlı futbolcu Aras Özbiliz futbolu bıraktı
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Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 33 yaşındaki futbolcu Aras Özbiliz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.

Son olarak Ermenistan ekibi Urartu forması giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Aras Özbiliz, futbolu bıraktığını açıkladı. 2016 ila 2018 yılları arasında siyah-beyazlılarda da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu yalnızca 5 resmi maçta forma şansı bulmuştu.

Futbolu bıraktığını sosyal medya hesabından açıklayan Aras Özbiliz, "15'i profesyonel olmak üzere 29 yıl futbol oynadıktan sonra artık veda etme zamanı geldi. Beni çok eğlendiren, farklı dilleri öğreten, beni kültürlerle, insanlarla tanıştıran futbol. Seni özleyeceğim! Sana sonsuza kadar minnettarım. Yıllar boyunca verdikleri destek için kulüplerime, takım arkadaşlarıma, arkadaşlarıma ve aileme ve tabii ki siz hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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