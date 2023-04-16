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Spor

Eski Chelsea oyuncusu Florent Malouda: Mbappe'yi Chelsea'ye getireceğim

Fransa'nın ve Chelsea'nin efsane oyuncularından Florent Malouda, Kylian Mbappe'nin Chelsea'ye transferi için uğraş verdiğini söyledi.

16 Nisan 2023 Pazar 15:30 - Güncelleme:
Eski Chelsea oyuncusu Florent Malouda: Mbappe'yi Chelsea'ye getireceğim
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Fransız efsane oyuncu Florent Malouda, Kylian Mbappe'nin Chelsea'ye transfer olması için uğraştığını söyledi.

Malouda yaptığı açıklamada, "Kylian Mbappe'nin Chelsea'ye transfer olması için uzun süredir uğraşıyorum. Şimdiye kadar başarısız oldum ama denemeye devam edeceğim(Gülerek)." dedi.

Malouda, "Mbappe hakkında anlamamız gereken şey futboldan tam olarak ne istediğidir. Ona istediğini verebilecek pek fazla takım yok. O bir lider, Fransa Milli Takımı'nın kaptanı. Bir sonraki kulübünde liderlik arayacak ve bu onun için sorun olabilir." ifadelerini kullandı.

Mbappe'nin bir gün Premier Lig'de forma giyeceğine inandığını söyleyen Fransız eski oyuncu, "Mutlaka Premier Lig'e transfer olacaktır. Şu an olmuyorsa henüz doğru zaman gelmemiş demektir." şeklinde konuştu.

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