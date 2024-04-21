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Spor

Eski dostlar attı, Inter Miami liderliğe yükseldi

MLS'in 9. hafta maçında Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets'in de formasını giydiği Inter Miami, konuk ettiği Nashville'i 3-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

21 Nisan 2024 Pazar 10:27 - Güncelleme:
Eski dostlar attı, Inter Miami liderliğe yükseldi
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MLS'in 9. hafta maçında Inter Miami, evinde Nashville'i konuk etti

Chase Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, Lionel Messi, Luis Suarez ve Sergio Busquets gibi yıldızların da forma giydiği Inter Miami 3-1 kazandı.

Mücadelede ilk golü 2. dakikada Inter Miami oyuncusu Franco Negri kendi kalesine attı. Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri ise 11. ile 81. (P) dakikalarda Lionel Messi ve 39. dakikada Sergio Busquets kaydetti. Messi'nin ilk golünün asistini Luis Suarez, Busquets'in golünün asistini ise Messi yaptı.

Bu sonuçla birlikte 18 puana ulaşan Inter Miami, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde sadece 1 galibiyeti olan Nashville ise 7 puanda kaldı.

Gelecek hafta Inter Miami, NE Revolution'a konuk olacak. Nashville ise San Jose Earthquakes'i ağırlayacak.

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