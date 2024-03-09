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Spor

Eski Fenerbahçe Başkanı hayatını kaybetti!

1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe Başkanı olan Tahsin Kaya hayata gözlerini yumdu.

9 Mart 2024 Cumartesi 18:21 - Güncelleme:
Eski Fenerbahçe Başkanı hayatını kaybetti!
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Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Tahsin Kaya'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe'mizin başkanlığını yapan, 3117 sicil numaralı yüksek divan kurulu üyemiz ve kulübümüze büyük emekleri olan Tahsin Kaya'nın vefat haberini çok büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

İş insanı olarak Türkiye ekonomisine büyük katkıları olan Kaya'nın 3 yıllık başkanlık döneminde sarı-lacivertlilerin önemli başarılar yaşadığı bildirildi. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 1988-1989 sezonunda 103 gol atarak Süper Lig şampiyonu olduğu ve Başbakanlık Kupası'nı kazandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Merhum başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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