Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Çekişmeli geçen maçı 4-3 kazanan sarı kırmızılılar, puanını 81'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yükselen performansı teknik heyeti sevindiriyor.Arjantinli futbolcu, Kasımpaşa karşısında oynadığı futbolla takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

Tecrübeli oyuncu, bir penaltı kaçırdığı ve topu kendi ağlarına gönderdiği maçta iki kez gol sevinci yaşamayı da başardı.

Galatasaray, 15 Şubat'tan bu yana ligde ve Avrupa'da 6 resmi maça çıktı. Mauro Icardi, bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırdı, 3 de gol pası verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan ilk karşılaşmada 1 gol atan Icardi, iki de asist yaptı. Arjantinli futbolcu, MKE Ankaragücü deplasmanında da fileleri sarstı.

Mauro Icardi, geçen hafta Çaykur Rizespor'a karşı 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kasımpaşa karşılaşmasında 2 gol atan tecrübeli futbolcu, bu süreçte skor üretemediği tek maça Prag'da çıktı.

Mauro Icardi, sezon başından bu yana tüm kulvarlarda 38 maçta 23 kez fileleri havalandırdı, 10 da gol pası verdi. Geçen sezon 26 maçta 23 gol, 8 asist üreten Icardi, Galatasaray kariyerindeki en skorer dönemini geçiriyor.