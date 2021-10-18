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Spor

Eski futbolcu Emre Aşık trafik kazası geçirdi

18 Ekim 2021 Pazartesi 13:48 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 13:48
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Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde sabah 9 sıralarında motosikletiyle Sarıyer'de ilerliyordu. İstinye Park AVM yakınlarındaki trafik ışıklarında beklemeye başlayan Aşık, yeşil ışık yandığında hareket etmek istedi.

İddiaya göre, bu sırada yan yönden gelen bir araçla çarpışan Aşık, çarpmanın etkisi ile motosikletinden düştü ve ayağından yaralandı.

Sabah'ın haberine göre, diğer aracın sürücüsünün de özel bir televizyon kanalında şoför olduğu belirlendi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Volkan Sağlık isimli şoför, 112 acil yardım hattını arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ünlü futbolcu, Baltalimanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis merkezine giderek ifade veren iki kazazede, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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