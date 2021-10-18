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Spor

Eski Galatasaraylı Didier Drogba, Dünya Sağlık Örgütü elçisi oldu

Galatasaray'ın eski yıldız futbolcularından Didier Drogba Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Spor ve Sağlık İyi Niyet Elçisi ilan edildi.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 20:33 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 20:33
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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski yıldız futbolcu Didier Drogba, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Spor ve Sağlık İyi Niyet Elçisi ilan edildi.

DSÖ'den yapılan açıklamada, "Fildişi Sahili'nden Drogba, DSÖ'nün fiziksel aktivitelerinin ve diğer sağlıklı yaşam tarzlarının yararları konusundaki rehberliğini teşvik etmesi için DSÖ'yü destekleyecek ve özellikle gençler için sporun değerini vurgulayacaktır." denildi.

Açıklamada, Drogba'nın sağlıklı yaşam tarzları, sıtmayla mücadele, HIV önleme ve kontrolü gibi çeşitli sağlık kampanyalarına katıldığı vurgulandı.

2018 yılında yeşil sahalara veda eden 43 yaşındaki Drogba, 2006 ve 2009'da Afrika'da yılın futbolcusu seçilmişti.

Drogba, 2013-2014 yıllarında formasını giydiği Galatasaray'da 53 maçta 20 gol atmış ve Galatasaray'ın 2013 yılında lig şampiyonu olması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmasında katkı vermişti.

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