Eski Galatasaraylı Jo Alves tutuklandı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen 37 yaşındaki Brezilyalı forvet Jo Alves, ülkesinde tutuklandı.

OTOBÜSLE MAÇA GİDERKEN TUTUKLANDI

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, salı günü Jo Alves'in formasını giydiği Amazonas takımının otobüsü Ponte Preta maçı için stadyuma hareket etti. Brezilya polisi yolda otobüsü durdurarak 37 yaşındaki oyuncuyu gözaltına aldı. Alves gece boyunca karakolda tutulurken Avukat Artur Eugenio Matias bir açıklama yaptı.

Matias yaptığı açıklamada ; "Bahia eyaletindeki bir şehirde oldukça küçük bir borç için tutuklama emri çıkarılmış" ifadelerini kullandı.. Bu haberin ardından Jo Alves'in eski eşi sosyal medya hesabından "Bir gün av için, bir diğer gün avcı için" şeklinde bir paylaşım yaptı.

NAFAKA ÖDEMEDİĞİ İÇİN

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, altısı evlilik dışı sekiz çocuğu olan Jo Alves, eski eşi Maiara Quiderolly'den olan Joao Gabriel isimli oğlu için nafaka ödemesini düzenli yapmıyordu. Quiderolly bu konudan sık sık paylaşımlar yapıyordu. Bunun üzerine eski eşinin şikayette bulunması sebebiyle Jo Alves, Brezilya polisi tarafından tutuklandı.

KARİYERİ

2006 yılında 5 Milyon Euro karşılığında CSKA Moskova'ya transfer olan Jo Alves, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Manchester City, 24 Milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Jo Alves'den beklediği verimi alamadı.

Çeşitli takımlara kiralanan yıldız oyuncu 2009/2010 sezonunun devre arasında Galatasaray'a kiralandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Jo Alves, sahaya çıktığı 15 karşılaşmada üç kez gol sevinci yaşarken iki kez de asist yaptı. Sezon sonunda Manchester City'e geri döndü.