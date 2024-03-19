Ülkemizde, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski milli oyuncu Ersen Martin'den kötü haber geldi.

Rahatsızlığı bulunan 44 yaşındaki Ersen Martin hayata gözlerini yumdu.

Aort Damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesi veren eski milli oyuncu yaşam mücadelesini kaybetti.

44 yaşındaki eski futbolcu, tedavi gördüğü hastanede gözlerini hayata yumdu.

Ersen Martin, Beşiktaş, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Huelva, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa Gençlerbirliği ve Eyüpspor formaları giymişti.

KULÜPLERDEN TAZİYE MESAJI

BEŞİKTAŞ

"Eski futbolcumuz Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz."



TRABZONSPOR

"Eski futbolcumuz Ersen Martin'in hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşamını yitiren Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."

GALATASARAY

"Eski milli futbolcu Ersen Martin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."



Ersen Martin, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisine moral ziyareti yapmıştı.