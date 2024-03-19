İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2024 Çarşamba / 11 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3431
  • EURO
    35,2392
  • ALTIN
    2243.05
  • BIST100
    8929.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Türk futbolunun acı kaybı! Ersen Martin hayatını kaybetti
Spor

Türk futbolunun acı kaybı! Ersen Martin hayatını kaybetti

Futbolculuk döneminde Trabzonspor ve Beşiktaş formaları giyen eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti.

19 Mart 2024 Salı 23:35 - Güncelleme:
Türk futbolunun acı kaybı! Ersen Martin hayatını kaybetti
ABONE OL

Ülkemizde, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski milli oyuncu Ersen Martin'den kötü haber geldi.

Rahatsızlığı bulunan 44 yaşındaki Ersen Martin hayata gözlerini yumdu.

Aort Damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesi veren eski milli oyuncu yaşam mücadelesini kaybetti.

44 yaşındaki eski futbolcu, tedavi gördüğü hastanede gözlerini hayata yumdu.

Ersen Martin, Beşiktaş, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Huelva, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa Gençlerbirliği ve Eyüpspor formaları giymişti.

KULÜPLERDEN TAZİYE MESAJI

BEŞİKTAŞ

"Eski futbolcumuz Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

TRABZONSPOR

"Eski futbolcumuz Ersen Martin'in hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşamını yitiren Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."

GALATASARAY

"Eski milli futbolcu Ersen Martin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

MORAL ZİYARETİ YAPMIŞTI

Ersen Martin, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisine moral ziyareti yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.