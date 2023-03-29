Eski milli futbolcudan sert eleştiri! ''Stefan hocayla olmuyor''

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Milli Takımımız, Bursa'da Hırvatistan'ı konuk etti. Konuk ekip, ilk yarıda bulduğu goller sonucunda karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Müsabakanın ardından eski milli futbolcu Nihat Kahveci, oynanan maçı TRT Spor'da değerlendirdi. Öte yandan Kahveci, gündem yaratacak sözler kullandı.

'DEMEK Kİ ÖZÜMÜZE DÖNECEĞİZ'

A Milli Takımı'nın geçmiş teknik direktörleri hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Her zaman takımın lideri teknik direktör eleştirilir. Şu bir gerçek, Mustafa hoca, Şenol hocayla, Fatih hocayla, Ersun hocayla çalıştım Milli takımda. Bir tane Dünya üçüncülüğümüz var Şenol hocayla, bir de Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalimiz var Fatih hocayla. Ülkemize çok değerli hocalar geldi, Lucescu'nun hocalığına bir şey diyebilir miyiz? Hiddink'in hocalığını eleştirebilir miyiz? Hayır. Oldu mu, olmadı. Demek ki özümüze döneceğiz" dedi.

'GÜNDEM OLMAK İSTEMİYORUM AMA...'

Stefan Kuntz'u eleştiren eski futbolcu, "İsim söyleyerek gündem olmak istemiyorum ama gördük ki olmuyor Stefan hocayla da. Geldiği ilk günden bugüne kadarki süreye bakıyorum kazandığımız maçlardan sonra da yenildiğimiz maçlardan sonra da bakıyorum bu hocayla olmayacak algısı görüyorum" ifadelerini kullandı.

'BİZ BAZEN KAZANIRKEN KAYBEDİYORUZ'

Milli takımın oynadığı maçları değerlendiren Kahveci, "Biz bazen kazanırken kaybediyoruz. Uluslar Ligi'nde kazanıp birinci oluyoruz, Lüksemburg ve Faroe Adaları'nı yeniyoruz ama bu seviyeler için yeterli olmadığını görmüyoruz. Aynı şekilde yakın zamanda Ermenistan maçında da söyledim. O maçı kazandık ama o maçı buraya yansıtamıyorsun" sözlerini kullandı.

'10 KİŞİ OYNADI HIRVATİSTAN'

Hırvatistan'ın 10 kişi oynadığını dile getiren eski milli futbolcu, "10 kişi oynadı Hırvatistan, Perisic gibi bir oyuncu yoktu sahada. Değerlendirsek başka şeyler konuşacağız. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Bu turnuvalarda 1 gol 1 puan çok önemlidir. Yenmeyi başaramıyoruz ama yenilmemeyi de başaramıyoruz. Faroe Adaları'ndan da gol yiyoruz, Lüksemburg'dan da gol yiyoruz" dedi.

'UFAKTAN TAKIM ARKADAŞLARINI ELEŞTİRDİ'

Çağlar söyüncü hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Çağlar aslında maç sonu açıklamasında mesajı verdi, ufaktan da takım arkadaşlarını eleştirdi. Takım olarak defans yaparak başarılı oluruz dedi. Bizim defansif anlayışımızda sıkıntılar var demek oluyor bu. Maç son klasik açıklamalar görüyorum" açıklamalarında bulundu.

'ESASINDA ŞİFRE BELLİ'

Teknik direktörler hakkında konuşan eski futbolcu, "Dünya Kupası'nda belli seviyeye gelmiş takımlarda hep kendi hocalarıyla çalışan ekipler var. Esasında şifre belli. Hele bizim ülkemizde iki büyük başarımız var, Fatih hoca ve Şenol hoca. Bizim buraya evrilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.