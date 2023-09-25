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Spor

Eski takımına geri dönüyor! Fatih Terim için çarpıcı iddia

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir başka takım çalıştırmayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Başarılı çalıştırıcı Fatih Terim'in Fiorentina ile görüştüğü öne sürüldü. İşte detaylar...

Sabah25 Eylül 2023 Pazartesi 10:58 - Güncelleme:
Eski takımına geri dönüyor! Fatih Terim için çarpıcı iddia
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Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra dinlenme moduna geçen 70 yaşındaki antrenörün, eski takımı Fiorentina'nın gündemine geldiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Terim ve Fiorentina yöneticilerinin temasta olduğu belirtildi.

FIORENTINA'DA ÇALIŞMIŞTI

Galatasaray'ı 2000 yılında UEFA Kupası şampiyonluğuna taşıyan Fatih Terim, daha sonra kendisine İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

Birçok takımın listesinde olan Türk hoca, Fioretina'nın başına geçerek ilk kez yurt dışı tecrübesi yaşadı. Burada oynattığı futbolla adından söz ettiren Terim, yöneticilerle yaşanan anlaşmazlıklar sonrası görevden ayrıldı.

YERİNE MANCINI GELMİŞTİ

Yaşanan tartışma sonrası takımın başına getirilen Roberto Mancini, takımı İtalya Kupası'nda finale çıkaran Terim'in yerine maça çıkarak şampiyonluk yaşamıştı.

Taraftarlar Parma'ya karşı alınan kupa da Terim'in de emeğinin olduğu pankartlar hazırlatarak Türk hocaya olan vefasını göstermişti.

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