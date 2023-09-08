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Spor

Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu, milli maça hazırlanıyor

Eskişehir'de bu akşam oynanacak Türkiye-Ermenistan maçı için statta teknik hazırlıklar yapılırken, koreografi çalışmaları da devam ediyor.

IHA8 Eylül 2023 Cuma 13:52 - Güncelleme:
Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu, milli maça hazırlanıyor
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Eskişehir'de bu akşam oynanacak Türkiye-Ermenistan maçı için statta teknik hazırlıklar yapılırken, koreografi çalışmaları da devam ediyor.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı ile Ermenistan, bugün saat 21.45'de Yeni Atatürk Stadyumu'da karşı karşıya gelecek. Tüm biletlerin satıldığı maç öncesi atmosferin güzel olacağı tahmin ediliyor. Eleme Grup maçı için Yeni Atatürk Stadyumu'nda da yoğun çalışmalar yapıldı. Maça saatler kala yeşil zemin üzerinde uzmanlarca iyileştirme çalışması yürütülüyor. Silindir vasıtasıyla yapılan düzleştirme çalışmalarının yanı sıra ekipler çimleri elden geçiriyor.

Yeşil sahada olduğu gibi tribünlerde de hazırlıklar sürüyor. Teknik çalışmaların yanı sıra akşamki maç için koreografi için düzenlemeler devam ediyor. Kale arkasındaki batı tribününde koreografi için ipler gerilirken, maraton tribününe de dev Türk Bayrağı açılacak.

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