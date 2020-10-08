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Spor

Eskişehirspor, İlhan Var'a emanet

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için İlhan Var ile anlaşma sağladı. Es-Es, Var ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA08 Ekim 2020 Perşembe 18:15 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 18:15
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Eskişehirspor’da teknik direktör belli oldu. Siyah kırmızılılarda Mustafa Özer’in ardından teknik direktörlük görevine İlhan Var getirildi. Var ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Eskişehirspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde teknik direktörlük görevine bugün itibariyle İlhan Var getirildi. Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören, Başkan Vekilimiz Fatih Sezer, Başkan Yardımcımız Fatih Baturaygil ve Yönetim Kurulumuz ile bir araya gelen Var ile yapılan görüşmede 2 senelik anlaşma sağlandı. Teknik Direktörümüzün yardımcılıklarını Fahrettin Sayhan, Hasan Özdemir, Mustafa Sert, Hasan Tuncel, kaleci antrenörlüğünü ise Atalay Kazancı yapacak."

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