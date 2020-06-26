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Spor

Eşref Hakimi Inter'le anlaştı! Bonservis 40 milyon euro

Real Madrid'in Borussia Dortmund'da kiralık oynayan sağ kanat oyuncusu Eşref Hakimi, Madrid'e dönmeyi reddetti Inter'le anlaştı.

26 Haziran 2020 Cuma 20:13 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 20:13
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İtalyanların Real Madrid'e Hakimi için 40 milyon euro önerdiği ve tarafların anlaşmak üzere oldukları belirtildi. 

40 MİLYON EURO BONSERVİS + 6 MİLYON EURO MAAŞ!

21 yaşındaki kanat oyuncusu Real Madrid'in kendisine yaptığı 2025'e kadar sözleşme uzatma teklifini ise Inter için reddetti. Inter Hakimi'yle 5 senelik sözleşme ve yıllık 6 milyon euroluk maaş önermiş ve genç oyuncu da kabul etmişti.

Eşref Hakimi bu sezon Dortmund formasıyla 44 maçta 9 gollük 10 asistlik harika bir performans sergilemişti.

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