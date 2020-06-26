26 Haziran 2020 Cuma 20:13 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 20:13

İtalyanların Real Madrid'e Hakimi için 40 milyon euro önerdiği ve tarafların anlaşmak üzere oldukları belirtildi.

40 MİLYON EURO BONSERVİS + 6 MİLYON EURO MAAŞ!



21 yaşındaki kanat oyuncusu Real Madrid'in kendisine yaptığı 2025'e kadar sözleşme uzatma teklifini ise Inter için reddetti. Inter Hakimi'yle 5 senelik sözleşme ve yıllık 6 milyon euroluk maaş önermiş ve genç oyuncu da kabul etmişti.



Eşref Hakimi bu sezon Dortmund formasıyla 44 maçta 9 gollük 10 asistlik harika bir performans sergilemişti.