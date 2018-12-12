Eşref Hamamcıoğlu'ndan Abdürrahim Albayrak'a eleştiri
Galatasaray'ın aylık olağan divan kurulu toplantısı gergin başladı. Divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu, başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın gecikmesini eleştirerek, 'Yemek veriyorlar kendileri. Dün akşamki zaferlerini kutluyorlar' ifadesini kullandı.
Galatasaray'ın aylık olağan divan kurulu toplantısına divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun sözleri damga vurdu. Divan heyeti ve üyeler hazır olmasına rağmen yönetim kanadının gecikmesini eleştiren Hamamcıoğlu, başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ı hedef aldı.
Hamamcıoğlu üyelere hitaben yaptığı konuşmada, "Çarşamba günü karadeniz yemekleri günü olduğu için gecikiyorlarmış. 'Siz başlayın' demişler. Biz başlayalım. Tahmin ediyorum ki, dünkü zaferi kutlamak üzere birlikteler" diye konuştu.
Eşref Hamamcıoğlu'nun bu ifadeleri kullandığı esnada yönetim kuruluna ayrılan masada sadece üç yöneticinin olduğu görüldü.
(Fanatik)
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