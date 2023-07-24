Etnospor Gençlik ve Gelenek Forumu Düzenledi

Geleneksel sporların, oyunların ve sanatların ihyası ekseninde çalışmalarını sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu, Avrupa Birliği projeleri kapsamında Gençlik ve Gelenek Forumu düzenledi. İki gün boyunca süren etkinlikte gençlerin gelenek ile olan bağı üzerine verimli toplantılar gerçekleştirildi.

Türk Müziği sanatçıları Özer Özel ve Aslıhan Eruzun Özel'in dinletisiyle başlayan program, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Taha Ayhan, Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Doç. Dr. Mehmet Kaya ve Dr. Olcay Aydemir'in konuşmacı olarak katıldığı panel ile devam etti. Odak grup toplantılarında ise alanında yetkin spor insanları, politika yapıcılar, akademisyenler ve konfederasyona bağlı federasyonlardan temsilciler gençliğin gelenek ile olan ilişkisini masaya yatırdı. Programa gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Gerçekleşen forum sonrası odak grup toplantılarından çıkan fikirler rapor haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılacak.