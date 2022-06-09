Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile çok sayıda İstanbullu katıldı.



Mehteran, kökbörü takımı, geleneksel spor branşları sporcuları, Kazakistan Atlı Güreş Takımı, Karabağ Atlı Gösteri Ekibi'nin yer aldığı geçit töreninin ardından farklı ekipler gösteriler düzenledi.

Organizasyonun açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nin adeta bir kültür ve spor şenliğine dönüştüğünü söyledi.

Kasapoğlu, geleneksel spor dallarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması için büyük çaba gösterdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Geleneksel spor dallarında dünyanın en geniş kapsamlı, en büyük katılımlı festivali haline gelen organizasyonumuzu bu yıl çok coşkulu bir şekilde düzenlemek bizler için apayrı bir heyecan ve gurur. 2016'dan bu yana Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliğinde onlarca ülkeden yüz binlerce ziyaretçi ile gerçekleşen bu festivalde geleneksel, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda pek çok faaliyete imza attık. Festival adeta bir kültür ve spor şenliğine dönüştü. Özellikle geleneksel sporların birleştirici gücü birlik ve kardeşlik bağlarımızın pekişmesi, toplumların birbirine daha da yakınlaşması için çok anlamlı bir vesile.

Dünya Etnospor Konfederasyonu, faaliyetlerine başladığı 2015'ten bu yana tüm gayretiyle geleneksel spor dallarımızın yaşatılması ve yaygınlaştırılması adına ciddi bir çabayı ortaya koyuyor. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Konfederasyonun tüm faaliyetlerinde her daim desteğimizle, katkımız ve iş birliğimizle yanlarında yer alıyoruz. Milli kimliğimizin en müstesna unsurlarından olan geleneksel spor dallarımızın uluslararası seviyede tanıtımının yapılması 11. Kalkınma Planı'mızda da yer aldı. Etnospor Kültür Festivali, bu amaca hizmet eden, gurur ve büyük heyecan duyduğumuz bir çalışma."

Türkiye'de geleneksel sporlarla ilgili 4 farklı federasyonun çalışma yürüttüğünü dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Geleneklerimize ve değerlerimize sahip çıkmak, kültürel mirasımızı ve zenginliklerimizi gençlerimiz aracılığıyla yarınlara aktarmak amacıyla geleneksel sporların misyonu çok önemli. Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ve büyük destekleriyle geleneksel spor dalları, Türk okçuluğu, atlı sporlar ve geleneksel güreşler olmak üzere 4 ayrı federasyon üzerinde geleneksel spor çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Her alanda olduğu gibi geleneksel branşlara olan desteğimizle her gün başarı çıtamızı yükseltiyoruz. Diğer yandan da hedeflerimizi daha da yukarılara taşıyoruz. Son 5 yılda geleneksel müsabaka ve sporcu sayılarında yüzde 100'den fazla artış görüyoruz. Gençlerimizin bu branşlara olan ilgisinin ve teveccühünün ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Bizler de artan ilgi sonucunda yeni altyapı yatırımlarıyla bu çabayı en güçlü şekilde destekliyoruz. Mevcut tesislerimizi geleneksel branşlara cevap verecek niteliklerle donatıyoruz. Ankara'mızda eşine az rastlanır bir geleneksel spor kompleksini inşa ettik. Bakanlık olarak tüm spor altyapımızla geleneksel sporların gençlerimize tanıtılması, toplumun tamamının bunlardan istifade etmesi için dikkat çekici çalışmalar gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin son 20 yılda çok ciddi bir ivmeyi her alanda olduğu gibi sporda da yakaladığını anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bunun pek çok anlamda meyvelerini her geçen gün artarak, gururlanarak topluyoruz. Türkiye, bir fiziksel altyapı devrimini gerçekleştirmekle birlikte sporun tabana yayılması ve sportif başarıyla ilgili çalışmalarla performans devrimini de gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin bu yıl İslami Dayanışma Oyunları ile Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ülkemizin organizasyon kabiliyetiyle ilgili ünü ve markası herkesin malumu. Gerek tesis altyapımız gerekse iklim ve coğrafi özelliklerimizle tarihi ve kültürel geçmişimizi birleştirdiğimizde ülkemizin spor turizmi açısından da önemli bir marka haline geldiğini görüyoruz. Birçok uluslararası organizasyona, milyonlarca insanın takip ettiği pek çok prestijli spor etkinliklerine en başarılı şekilde ev sahipliği yapıyoruz. Organizasyon heyecanını ülkemizde tecrübe eden misafirlerimiz, sürekli memnuniyetlerini ifade ettikleri gibi yeni talep ve projelerle bize geliyor. Bu bizler için mutluluk vesilesi.

Bu yıl ağustos ayında İslami Dayanışma Oyunları'nın heyecanını Konya'mızda yaşayacağız. Organizasyona 56 ülkeden 5 binden fazla sporcu katılacak. Diğer yandan Türk dünyası ve geleneksel sporlarımız açısından çok önemli gördüğümüz Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Bursa'mızda gerçekleştireceğiz. 'Geleceğe atılan geleneksel imza' sloganıyla düzenleyeceğimiz oyunlarda bütün dünya ülkelerinin geleneksel sporlarını en iyi şekilde sergileyeceğiz. 100'ün üzerinde ülkeden Bursa'da ağırlayacağımız Göçebe Oyunları'nı Türk Devletleri Teşkilatı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu ile bir dünya markası haline getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu organizasyonlar için her geçen gün daha da büyüyen bir heyecanla çalışıyoruz. 2022 yılı, inşallah sporla hatırlayacağımız ve yeni başarıları taçlandıracağımız bir yıl olacak."



ERDOĞAN: "PAYLAŞACAĞIMIZ HEYECANLARIMIZ VE SEVİNÇLERİMİZ VAR"

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, bir süredir salgın nedeniyle yapılamayan heyecanla bekledikleri Etnospor Kültür Festivali'nin 5'incisini gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.



Bu festivali bir arada vakit geçirmek, buluşmak eğlenmek ve öğrenmek için önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Burada kendi köklerimize ve dünyanın renkli kültürlerine uzanıyor, geleneklerimizle özel bir yakınlık kuruyoruz. Geleneksel sporları ve oyunları uzağımızda görmüyoruz. Bilakis insanlarımızın, ailelerimizin ve gençlerimizin bu sporları günlük hayatlarında icra edebilmelerini, çocuklarımızın bu oyunlarla büyümelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsanlığın geleceğinin dayanışma ve barıştan geçtiğini düşündüklerini vurgulayan Erdoğan, "Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi insan hayatını değerli kılan, gerçekleri içinde barındıran bu unsurların bir hazine olduğuna inanıyoruz. Bu festivaller aracılığıyla da bu hazinelerin kapılarını hep birlikte aralıyoruz. Edindiğimiz misyonu sadece belirli bir coğrafya için değil, Anadolu için veyahut sadece Türk dünyası için değil tüm insanlığın geleceği için devam ettiriyoruz. İnsanlığın geleceğinin de dayanışma ve barıştan geçtiğini düşünüyoruz. İşte tam burada dayanışmaya ve barışa geleneklerimizle kurduğumuz güçlü bağlarla destek oluyoruz. Biliyoruz ki geleneklerimizin harcında sevgi, saygı ve muhabbet var." şeklinde konuştu.

Dünyada yaşanan gelişmelerin, insanlığın her zamankinden daha fazla diyaloğa ve barışa muhtaç olduğunu gösterdiğini aktaran Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Akmakta olan gözyaşlarını sevgi ile dindirmek için her birimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Her birimiz bir diğerimizin yüzünde tebessüm olmak için geç kalmış değiliz. Dünyaya ümit aşılamak ve yaşadığımız coğrafyalarda huzuru hakim kılabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bugünlerde bizi birbirimize bağlayan ve bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılmalıyız. 5. Etnospor Kültür Festivali'ni de bu bağlamda oldukça önemli buluyoruz. 4 gün boyunca paylaşacağımız heyecanlarımız ve sevinçlerimiz var. Farklı kültürlere ait birçok geleneksel sporu ve oyunu izleyip deneyimleyebileceğiz, geleneksel sanatlar ve evrensel tatlar da festivalimize renk katacak. 26 ülkeden spor, sanat, kültür ve gastronomi alanında binden fazla katılımcıyla dünyanın en renkli festivallerinden birine şahitlik edeceğiz."

"5. ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ, ÖZELLİKLE GENÇLERİMİZİN FESTİVALİ"

Festivalde aileleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını dile getiren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Sevgili anneler ve babalar, geleceğimizi güzelleştirmek bizim elimizde. Köklerimizden aldığımız ilham, geleneklerimizden aldığımız zenginlik, bizlere güçlü ve aydınlık yarınlar vadediyor. Çocuklarımızın daha güzel ve barışçıl bir dünyayı hak ettiğine inanıyoruz. Düşünen, araştıran ve hakikat arayışında olan bir gençliğin dünyaya serpilmiş ölümsüz tohumlar olduğu düşüncesindeyiz. Ümitlerimiz sizlerin fedakarlıkları ve özverileriyle daima diri kalacak." diye konuştu.

Çocukların neşe dolu, doyasıya eğlendiği bir festival olmasını temenni eden Erdoğan, "Değerli çocuklar, geleneklerimizle tanışabileceğiniz, belki bir kısmı unutulmaya yüz tutmuş onlarca oyunu oynayabileceğiniz bir festivaldesiniz. Ok atmak, at binmek, güreş tutmak ve tarihi bir serüvene dahil olmak için çok özel bir etkinlikte unutulmaz anlar yaşayacaksınız. Öğrendiğiniz oyunları, okullarınızda, sokaklarınızda güvenli bir şekilde arkadaşlarınızla oynamalısınız. Göreceksiniz ki eğlenirken birçok şey öğrenmiş olacaksınız. Bunların temelinde de saygı, dayanışma ve barış ve bu toprakları bizlere vatan yapan değerlerin olduğunu göreceksiniz." ifadelerini kullandı.



Gençlere de seslenen Bilal Erdoğan, festivalin, gençlerin enerjilerini ve vakitlerini verimli yönetebilecekleri birçok spor ve oyun içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada edindiğiniz tecrübeleri, öğrendiğiniz birçok sporu ve oyunu hayatınız boyunca oynamalısınız ki fiziksel gelişiminiz kadar analitik düşünme becerilerinizin de artacağını ve çok yönlü bir yaşamın anahtarını edindiğinizi göreceksiniz. 5. Etnospor Kültür Festivali'nin özellikle gençlerimizin festivali olduğunu ifade etmek isterim. Her yaş grubundan 1 milyonu aşkın ziyaretçiye kapılarını açan 5. Etnospor Kültür festivalimizde çocukluğumuzdan, geleneklerimizden ve dünyanın farklı kültürlerinden izler bulacak, aynı heyecana ortak olacağız. Festivalimizin tüm ziyaretçilerimizde birbirinden güzel izler bırakmasını temenni ediyorum."

VALİ YERLİKAYA: "ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ, GELENEKSEL SPORLARIMIZ VE KADİM KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZLE BULUŞACAK"

Fetih Günü'nün kutlandığı 29 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi'nde 145 bin 300 fidanın dikildiğini hatırlatan Vali Ali Yerlikaya, "Şimdi aynı bahçede her biri ayrı birer fidan olan geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz, Etnospor Kültür Festivali ile yüksek bir medeniyetin izlerini sürecek, geleneksel sporlarımız ve kadim kültürel değerlerimizle buluşacak." dedi.

Anadolu coğrafyasının tarihi derinliğine değinen Yerlikaya, "Bizim coğrafyamız, tarihin yazıldığı, sanatın, bilimin ve kültürün kök saldığı, dünyanın en bereketli topraklarıdır. Kültürel değerlerimizin her biri, ait olduğumuz, bizi biz yapan bu topraklardan yükseldi. Ata sporlarımızda, oyunlarımızda, müziklerimizin tınısında, mimari eserlerimizdeki zarafete, kilimlerimizde dokunan her bir motifin ardından bu yüksek kültürün izlerini bulmak mümkün. Asırlar boyu bilimde, sanatta ve teknolojide dünyaya öncülük ederken önce kendi kimliğimizi, kültürümüzü kuşanarak er meydanına çıktık. Etnospor Kültür Festivali de biz olmak, bize ait olana sahip çıkmak için er meydanına çıkıyor, çok ulvi bir sorumluluk taşıyor. Bu toprakların hikayesini adeta bir şölene dönüştürerek yeni nesillere ulaştırıyor. Etnospor Kültür Festivali'miz, barışın evrensel dili olan sporla ayrılıkları ortadan kaldırıyor, birlikte var olma bilincini geliştiriyor. Hırsın, bencilliğin, maddeciliğin, haksız rekabetin arttığı çağımızda gençlerimizi ata sporlarımızın ahlakı ile donatıyor." şeklinde görüş belirtti.