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Spor

Etnospor Zirvesi Özbekistan'da düzenlenecek

Geleneksel sporların ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşması adına çalışmalarını sürdüren Dünya Etnospor Konfederasyonu, “Mirasla Bağlı, Etnosporlarla Birleşen' parolasıyla Özbekistan'da Etnospor Zirvesi düzenliyor. Dünyanın dört bir yanından katılımcıların katkı sağlayacağı Zirve, 8 Eylül 2023 tarihinde Özbekistan'ın Hive şehrinde gerçekleşecek.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 12:58 - Güncelleme:
Etnospor Zirvesi Özbekistan'da düzenlenecek
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Dünya Etnospor Konfederasyonu, kurulduğu günden bu yana Geleneksel spor ve oyunları tüm dünyada güncel hale getirmek, yaşatmak ve bilinirliklerini artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İnsanlığın ortak değerleri olan geleneksel spor ve oyunların birleştirici gücü etrafında gerçekleştirilen organizasyonlar sayesinde tarihin tozlu sayfalarında kalmış birçok oyun ve spor Etnospor etkinlikleriyle hayat buluyor.

GELENEKSEL SPORLAR VE OYUNLAR KONUŞULACAK

Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi evrensel değeri olan dört ilke etrafında insanlığa katkı sağlamayı hedefleyen Dünya Etnospor Konfederasyonu, dünyanın dört bir yanından katılımcıyı Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenlenecek olan Etnospor Zirvesinde buluşturacak. Zirvede geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri masaya yatırılarak, bu kültürlerin ihyasına yönelik stratejiler belirlenecek.

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Hive'de gerçekleşecek Zirveye, Konfederasyona bağlı faaliyetlerini sürdüren 24 kurumsal üye temsilcilerinin yanı sıra 60'ın üzerinde ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenler katılacak. Gün boyu sürecek olan zirve, katılımcı çeşitliliğiyle geleneksel sporlar ve oyunlar alanında yapılmış önemli etkinlikler arasında yer alacak.

  • Etnospor Zirvesi
  • özbekistan
  • Dünya Etnospor Konfederasyonu

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