Etnospor'da ikinci gün heyecanı

İstanbul'da düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün etkinlikleri başladı.

Dünya Etnospor Birliğinin İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve TürkMedya'nın medya sponsoru olduğu festivalin ikinci gününe de yoğun ilgi gösterildi.

Festivalde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları vatandaşlarla buluşurken çocuklar, oyun alanlarında keyifli zaman geçirdi.

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Bu yıl 8. kez düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali, dün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan açılışla başladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 24 Mayıs'a kadar devam edecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunuyor.

Festival, bu yıl da farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürlerarası etkileşimin güçlü platformlarından biri olmayı sürdürecek.

Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilecek ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Çocuklar için özel oyun alanları, atölyeler ve sahne etkinlikleri hazırlanırken ziyaretçiler, birçok geleneksel lezzeti de deneyimleme fırsatı yakalayacak.