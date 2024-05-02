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  • Ettifaq'tan Berat Özdemir açıklaması! ''Süper Lig devi onu istiyor''
Spor

Ettifaq'tan Berat Özdemir açıklaması! ''Süper Lig devi onu istiyor''

Bu sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Berat Özdemir için kulübü Ettifaq açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada yıldız futbolcuyu Fransa ve Amerikan ekiplerinin yanı sıra Süper Lig devinin de istediği açıklandı. İşte o Süper Lig devi...

Takvim2 Mayıs 2024 Perşembe 11:45 - Güncelleme:
Ettifaq'tan Berat Özdemir açıklaması! ''Süper Lig devi onu istiyor''
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Gelecek sene de hem Türkiye'de hem de Avrupa'da zirve performansı sergilemek isteyen Galatasaray'da kadro büyük bir revizyona uğrayacak.

İki stoper başta olmak üzere pek çok oyuncuyla yollar ayrılabilir. Kiralıklarla yola devam edilmeyecek.

YERLİ YILDIZLAR DA GÜNDEMDE

Gelecek tekliflere göre de yeni hamleler için kaynak oluşturulacak. Gündemde çok sayıda dünyaca ünlü isim var. Bunun yanında yerli grubu için de gerekli adımlar atılacak.

Sezonu Trabzonspor'da tamamladıktan sonra Ettifaq'a geri dönecek olan Berat Özdemir ile Galatasaray ilgileniyor.

ETTIFAQ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Transfer gündeminde sıcak isimlerden biri olan Berat Özdemir için Ettifaq'ın Başkanı Samer AlMisehal, açıklamada bulundu.

AlMisehal; "Galatasaray gelecek sezon için talepte bulundu. Fransa'dan Lyon ve bir MLS takımı da yine kendisini istiyor. Belirlediğimiz bonservis bedeli 5 milyon euro. Trabzonspor herhangi bir teklif sunmadı" ifadelerini kullandı.

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