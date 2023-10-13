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Spor

EURO 2024 için gereken bir galibiyet daha!

Dün akşam Hırvatistan'ı sahasında 1-0'lık skorla mağlup eden Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok büyük bir adım attı. Milliler bir sonraki Letonya maçını da kazanması durumunda turnuvaya katılmayı garantileyecek.

AA13 Ekim 2023 Cuma 12:31 - Güncelleme:
EURO 2024 için gereken bir galibiyet daha!
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Deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılma yolunda çok büyük bir adım attı.

Hırvatistan'ın Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı ekip Barış Alper Yılmaz'ın golüyle kazanarak, bu karşılaşma öncesinde averajla gerisinde bulunduğu rakibini geçerek grupta liderliğe yükseldi.

Puanını 13'e çıkartan Türkiye zirvede yer alırken, bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada yer aldı. 7'şer puanlı Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. basamakta bulundu.

İlk galibiyetini dün sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup ederek elde eden Letonya ise 3 puanla son sırada yer aldı.

TÜRKİYE, LETONYA'YI YENERSE EURO 2024'E GİTMEYİ GARANTİLİYOR

A Milli Futbol Takımı'nın grupta 2 maçı kaldı.

Milli takım Konya'da 15 Ekim Pazar günü Letonya'yı yenerse diğer maçların sonuçlarına bakmadan EURO 2024 biletini alacak.

Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

A MİLLİ TAKIM İLKLERİ BAŞARDI

Ay-yıldızlı ekip, 2018 Dünya Kupası finalisti ve 2022 Dünya Kupası yarı finalisti Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek birçok ilki de yaşadı.

Hırvatistan'ı mağlup eden Türkiye, Avrupa elemelerinde rakibine sahasındaki ilk yenilgiyi yaşattı.

Milli takım, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetimindeki ilk maçını kazandı.

Hırvatistan karşısında galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'da oynadığı 8. maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Hırvatistan'ın en yeni ve modern stadı Opus Arena'da oynanan ilk milli maçı Türkiye kazandı.

Türkiye, tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Milli takım daha önce Zagreb'de oynanan 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı.

Aday kadroya ilk kez davet edilen Kenan Yıldız, Hırvatistan karşısında forma şansı bularak, A Milli Takım kariyerine başladı.

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