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Spor

EURO 2024 için liderlik hesapları!

A Milli Futbol Takımımız D Grubu'ndan lider çıkmanın planlarını yapıyor. 21 Kasım'da Galler ile oynanacak maçta kaybetmediğimiz sürece gruptan lider çıkarak kura çekimlerinde avantajı yakalayabiliriz. İşte detaylar...

19 Kasım 2023 Pazar 09:54 - Güncelleme:
EURO 2024 için liderlik hesapları!
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Ay-Yıldızlılar, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda bir önceki Milli maç haftasında Hırvatistan ve Letonya'yı yenerek 16 puana ulaşmış, finallere gitmeyi garantilemişti. A Milli Takımımız, 2 Aralık'taki kura çekimi öncesi daha avantajlı bir torbada yer almak ve tarihinde ilk kez bir grup aşamasını lider olarak tamamlamak istiyor.

Grupta son maçlar öncesi dün akşam Galler, Ermenistan'la 1-1 (d) berabere kalarak 11 puanla 3. sırada yer alırken, Hırvatistan da Letonya'yı 2-0 (d) yenerek 13 puanla ikinci sırayı kaptı. Puan eşitliği halinde öncelikle ikili averaja bakılan elemelerde 21 Kasım'da Türkiye, Galler'in konuğu olacak, Hırvatlar da Ermenistan'ı ağırlayacak. Galler'le berabere kalmamız, Almanya'ya lider gitmek için yetecek.

İKİLİ AVERAJDA DAHA İYİLER

Cardiff'te kaybetmemiz halinde, zirveyi bırakmamak adına Hırvatlar'ın aynı gün kazanmaması şart. Çünkü puanlar eşitlenirse (16), grupta deplasmanda 1-0 yendiğimiz Hırvatlar, Bursa'da bizi 2-0 yendiği için D Grubu'ndan lider olarak çıkacak, biz de ikinci sırayı alacağız. Bu arada Galler'in, elemelerden finallere gitmesi için Türkiye'yi yenmesi, Ermenistan'ın da Hırvatlar'a yenilmemesi gerekiyor. Galler (1-1 (d) ve 2-1) ile Hırvatlar'ın puanları eşitlenirse, ikili averajı daha iyi olan Galler, ikinci olarak gruptan çıkacak.

HIRVATLAR GALİP GALLER KAYIP

Türkiye'nin yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, deplasmanda Letonya'yı ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yendi. Konuk ekibin sayılarını 7'de Majer ve 16'da Kramaric kaydetti. Galler de, Ermenistan'ın konuğu olduğu mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 5'te Zelarrayan'ın golüne Galler, 45+2'de Tiknizyan'ın kendi kalesine attığı golle cevap verdi. Hırvatlar, 13 puanla ikinci sırayı alırken, Galler 11 puanla üçüncü sıraya geriledi.

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