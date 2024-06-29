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Spor

EURO 2024'e Türk damgası! Bütün Avrupa Murat Yakın'ı konuşuyor

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Murat Yakın'ın teknik direktörlüğünü yürüttüğü İsviçre, İtalya'yı 31 yıl sonra devirdi. Maçı 2-0 kazanan İsviçre, çeyrek finale yükseldi. Turnuvada Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın başarısı dikkat çekti.

29 Haziran 2024 Cumartesi 21:35 - Güncelleme:
EURO 2024'e Türk damgası! Bütün Avrupa Murat Yakın'ı konuşuyor
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EURO 2024'te İsviçre doludizgin ilerlemeye devam ediyor. Son 16 turunda İtalya, karşısına çıkan Murat Yakın'ın öğrencileri, İtalya'yı 2-0'lık skorla geçti. Çeyrek finale yükselen İsviçre, İngiltere-Slovakya maçının galibiyle eşleşecek.

ART ARDA İKİNCİ KEZ ÇEYREK FİNAL!

Teknik direktörlüğünü Murat Yakın'ın yaptığı İsviçre Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

TÜRK ANTENÖR DAMGA VURDU!

Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın, turnuvaya damga vurdu. Dünya basını gözlerini EURO 2024'e çevirmişken, Murat Yakın'ın İsviçre ile yakaladığı başarı dikkat çekti.

HASRET MURAT YAKIN'LA SONA ERDİ!

İsviçre, genç antrenörü ile 31 yıl sonra İtalya'yı mağlup etmeyi başardı. Maçı 2-0 kazanan Murat Yakın'ın öğrencileri bu sonuçla, İtalya karşısında 11 maç sonra galip gelmiş oldu.

Star Gazetesi

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