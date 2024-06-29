Murat Yakın: Bu sonuçların tadını çıkarmak için zaman ayıracağım

EURO 2024'te İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale kalan İsviçre'nin teknik direktörü Murat Yakın, maçın ardından konuştu.

Murat Yakın maçla ilgili, "Çok önemli bir maç kazandık ve önemli olan bu. Yarın ne olacağı ise bambaşka bir konu. Evet, kazandık ama önemli olan oynama şeklimizdi. Sahadaki her alana hakim olduk ve doğru zamanda goller attık. İleriye bakmıyorum. Elde ettiğimiz bu sonuçların tadını çıkarmak için zaman ayıracağım.' dedi.

Sözlerine devam eden Murat Yakın, "Öne geçtikten sonra İtalya bize birkaç sorun yaşattı. İki top direğe çarptığında çok şanslıydık. Zirveye çıktığınızda biraz şansa ihtiyacınız var. Neyse ki şans bu gece olduğu yerdeydi." ifadelerini kullandı.

Takım bütünlüğü hakkında konuşan Yakın, "Bütün bunları milli takımla deneyimlemek kesinlikle harika. Gerçekten dominant bir oyun tarzı sergiledik ve her göreve yaklaşımımızda çok profesyonel davrandık. Bu sporda sevdiğimiz şey, takımla birlikte olmak. Oyuncular, kadroyla birlikte futbolda pek çok şey yaşıyorsunuz ve bunun için futbola ne kadar teşekkür etsem azdır." sözlerini sarf etti.

Murat Yakin, İngiltere-Slovakya maçını izleyip izlemeyeceği konusunda da konuşarak, "Rakibimize hazırlanmak için birkaç günümüz var ve o maçı izledikten sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ama kendimize odaklanmamız lazım." yorumunu yaptı.

Takımındaki heyecanı anlatan Murat Yakın, konuşmasını şöyle noktaladı: "Bütün bu destekler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Buraya kadar gelmeyi hak ettik ve aynı inancı ve gücü önümüzdeki maçlarda da göstermek istiyoruz.'