İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2023 Salı / 9 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8166
  • EURO
    31,5643
  • ALTIN
    1833.51
  • BIST100
    7946.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

EURO 2024'te günün sonuçları

EURO 2024 Elemeleri'nin 10. haftasına devam edilirken C, E ve H grubunun maçları tamamlandı.

AA21 Kasım 2023 Salı 01:28 - Güncelleme:
EURO 2024'te günün sonuçları
ABONE OL

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. haftasına devam edildi.

Elemelerde son haftanın ikinci gününde, C, E ve H gruplarında 7 karşılaşma tamamlandı.

C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Ukrayna ile 0-0 berabere kalarak EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

E Grubu'nda Çekya, ağırladığı Moldova'yı Doudera, Chory ve Soucek'in ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek finallere adını yazdırdı.

H Grubu'nda ise Slovenya, konuk ettiği Kazakistan'ı 2-1'lik skorla geçerek EURO 2024'e katılan diğer takım oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Ukrayna-İtalya: 0-0

Kuzey Makedonya-İngiltere: 1-1

E Grubu:

Çekya-Moldova: 3-0

Arnavutluk-Faroe Adaları: 0-0

H Grubu:

Kuzey İrlanda-Danimarka: 2-0

Slovenya-Kazakistan: 2-1

San Marino-Finlandiya: 1-2

  • euro 2024
  • elemeler
  • gruplar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.