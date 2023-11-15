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Spor

EURO 2024'te kullanılacak resmi maç topu tanıtıldı

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kullanılacak olan resmi maç topunu tanıttı.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 17:09 - Güncelleme:
EURO 2024'te kullanılacak resmi maç topu tanıtıldı
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UEFA, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) kullanılacak resmi maç topunu tanıttı.

Adidas firması tarafından üretilen ve Almancada "futbol sevgisi" anlamına gelen "Fussballliebe" adı verilen topun tanıtımı için başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı önünde tören düzenlendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, kullanılan teknoloji sayesinde topun her hareketiyle ilgili bilgi sağlanacağı, bunun da video yardımcı hakemin (VAR) karar alma sürecine katkıda bulunacağı ifade edildi.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'daki 10 şehirde gerçekleşecek.

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