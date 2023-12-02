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Spor

EURO 2024'ün para ödülleri açıklandı!

Bu akşam 20.00'da kuraları çekilecek olan EURO 2024'ün para ödülleri açıklandı. Şampiyonayı kazanan 8 milyon euro ekstra gelir elde edecek.

2 Aralık 2023 Cumartesi 18:11 - Güncelleme:
EURO 2024'ün para ödülleri açıklandı!
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UEFA İcra Komitesi bugün Hamburg'da yaptığı toplantıda 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da oynanacak 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası final turnuvasına katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemini açıkladı.

Şampiyon takımın, grup maçlarının üçünü de kazanması durumunda elde edebileceği maksimum miktar 28.25 milyon € olacak.

Katılan takımlara ve performanslara dağıtılacak miktarlar şöyle:

Katılım ücreti: 9.25 mil. €

Maç bonusu: Galibiyet için 1 mil. € ve beraberlik için 500.000 €

Son 16 turuna kalma: 1.5 mil. €

Çeyrek finale çıkma hakkı: 2.5 mil. €

Yarı finale çıkma hakkı: 4 mil. €

İkinciye 5 milyon € ek ödeme yapılacak

2024 Avrupa şampiyonu 8 milyon € ekstra ödeme alacak

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