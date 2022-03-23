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Spor

EURO 2028'in ev sahipliği için 5 ülke ortak aday oldu

İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler (Birleşik Krallık) ile İrlanda Cumhuriyeti'nin futbol federasyonları, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) ev sahipliği için ortak başvuru yaptı.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 17:02 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 17:02
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Beş futbol federasyonu tarafından ortak yapılan yazılı açıklamada, "İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler'in futbol federasyonları, bugün EURO 2028'e ev sahipliği yapmak için ortak bir niyet beyanı sundu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "EURO 2028'in Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenen en büyük spor etkinliklerinden biri olacağına inanıyoruz." denilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Beş federasyonun bu benzeri görülmemiş ortaklığı, genişletilmiş bir turnuva potansiyeli de dahil olmak üzere, Avrupa futboluna özel bir şey sunuyor. Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'ndeki topluluklar için sürdürülebilirliği ve eski faydaları en üst düzeye çıkarma konusunda tutkuluyuz. Önümüzdeki aylarda tam teknik şartnamenin UEFA tarafından yayımlanmasına bağlı olarak, tekliflerimizi daha da geliştireceğiz. Bu, optimum turnuva modelini tanımlamak ve tam bir maliyet ve fayda analizi yapmak için olası ev sahibi şehirler ile stadyumlarla görüşmelerde bulunmayı içerir. İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti, modern, iyi bağlantılı stadyumlar ve mükemmel altyapıyla teknik açıdan rakipsiz bir turnuva sunacak. Bu da EURO 2028'e ev sahipliği yapmak için ideal ortaklığımızı oluşturuyor."

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