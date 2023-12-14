EuroCup Women Play-Off ilk maçında Melikgazi Kayseri 26 sayı farkla galip

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women Play-Off ilk maçında konuk ettiği İspanyol Movistar Estudiantes takımını 26 sayı farkla 81-55 yendi. Sarı kırmızılılar ikinci maç öncesi büyük avantaj yakaladı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Zravko Rustesic, Valerio Grigioni, Xhelal Mumini
Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 10, Aaryn Ellenberg 21, Fatmanur Karakaş, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Petronyte 17, Damla Gezgin 3, Joyner Holmes 24
Movistar Estudiantes: Stephanie Mawuli 2, Paula Saravia, Erauncetamurguil 6, Laura Mendez 4, Sara Zaragoza 4, Marena Whittle 13, Juana Camilion 8, Diaz, Mollenhauer 2, Billie Massey 10, Begona De Santiago 6
1. Periyot: 22-10 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 41-18 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 56-36 (Melikgazi Kayseri lehine)