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Spor

EuroCup Women Play-Off ilk maçında Melikgazi Kayseri 26 sayı farkla galip

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women Play-Off ilk maçında sahasında ağırladığı Movistar Estudiantes'i 26 sayı farkla 81-55'lik skorla mağlup etti.

IHA14 Aralık 2023 Perşembe 09:21 - Güncelleme:
EuroCup Women Play-Off ilk maçında Melikgazi Kayseri 26 sayı farkla galip
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Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women Play-Off ilk maçında konuk ettiği İspanyol Movistar Estudiantes takımını 26 sayı farkla 81-55 yendi. Sarı kırmızılılar ikinci maç öncesi büyük avantaj yakaladı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Zravko Rustesic, Valerio Grigioni, Xhelal Mumini

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 10, Aaryn Ellenberg 21, Fatmanur Karakaş, Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ 6, Petronyte 17, Damla Gezgin 3, Joyner Holmes 24

Movistar Estudiantes: Stephanie Mawuli 2, Paula Saravia, Erauncetamurguil 6, Laura Mendez 4, Sara Zaragoza 4, Marena Whittle 13, Juana Camilion 8, Diaz, Mollenhauer 2, Billie Massey 10, Begona De Santiago 6

1. Periyot: 22-10 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 41-18 (Melikgazi Kayseri lehine)

3. Periyot: 56-36 (Melikgazi Kayseri lehine)

  • EuroCup Women
  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • Movistar Estudiantes

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