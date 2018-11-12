Euroleague Hakemler Birliği, Dimitris Giannakopoulos’a dava açıyor

Euroleague’in 6. haftasında Olympiakos’la Panathinaikos‘un mücadelesini yöneten hakem ekibinin maç raporuna göre Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos’un sahibi maçın iki hakemi Polonyalı Jakub Zamojski ve İtalyan Carmelo Paternico’yu maça 20 bin avroluk bahis yapmakla suçlamıştı.

Giannakopoulos açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Olympiakos’un İtalyan ve Polonyalı hakeme 20 bin avro sözü verdiğini biliyorum. Sadece İspanyol hakem temiz. Elimdeki tüm kanıtları Euroleague CEO’su Bertomeu ve Euroleague Hakem Direktörü Stokes’a ileteceğim. Olympiakos’un eski GM Livieratos’u gönderdiğini ve bu işle görevli yeni kişiyi de biliyorum.”

Bu olaylar sonrası açıklama yapan Olympiakos ise Euroleague ve CEO Jordi Bertomeu’dan Panathinaikos ve kulüp sahibi Giannakopoulos’u ligden ihraç edilmesini isteyeceklerini duyurmuştu.

Dimitris Giannakopoulos’un açıklamalarının yalan ve iftira sınırlarının ötesine geçtiğini söyleyen Olympiakos, Yunan mahkemelere karşısında yasal eyleme geçeceklerini belirtmişti.

Konuya ilişkin son açıklama da Euroleague Hakemler Birliği'nden (UEBO) geldi.

UEBO, Dimitris Giannakopoulos’a dava açacağını şu ifadelerle duyurdu:

"Euroleague Hakemler Birliği, Panathianikos’un sahibi Bay Giannakopoulos’un iki üyemize yönelttiği kesinlikle reddediyor. Bu nedenle bu tür suçlamaların kanıtlanmasını, Euroleague Hakemler Birliği’nin bütünlüğün, şeffaflığını ve profesyonelliğini korumak için yasal yollara başvurma haklılığını saklı tutuyor.

Hiçbir takım temsilcisinden yanlış bir suçlamayı kabul etmeyeceğiz. Bize göre bu manipülasyon amacıyla yapılmış bir şey. Kanıtlanmamış suçlamalarla hakemlerin çalışma koşullarını zorlaştırmak ve kararlarını çok zor almalarını sağlamak turnuvayı da etkileyebilir."