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Spor

EuroLeague Şampiyonu Anadolu Efes'in bayrakları Boğaz'da dalganıyor

Turkish Airlines EuroLeague'de 2020-2021 sezonunun ardından, 2021-2022 sezonunda da şampiyon olan Anadolu Efes'in şampiyonluk bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki üç köprüye asıldı.

DHA30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:47 - Güncelleme:
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EuroLeague finalinde İspanya'nın Real Madrid takımını mağlup ederek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonluğuna uzanan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı. Anadolu Efes'in köprülere asılan bayrakları, kazanılan iki Avrupa Şampiyonluğu'nu gözler önüne seren iki kupalı özel bir tasarım içeriyor.

BAYRAKLAR 7 GÜN BOYUNCA İSTANBUL BOĞAZI'NDA OLACAK

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin ardından asılan Anadolu Efes bayrakları, 30 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında İstanbul Boğazı'nda bulunacak.

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