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Spor

EuroLeague tarihine geçen maçta Anadolu Efes, mağlup oldu!

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 19. haftasında lider Real Madrid'e konuk oldu. Lacivert beyazlılar, normal süresi 81-81 sona eren ve dört kez uzayan karşılaşmada rakibine 130-126'lık skorla mağlup oldu.

6 Ocak 2024 Cumartesi 01:52 - Güncelleme:
EuroLeague tarihine geçen maçta Anadolu Efes, mağlup oldu!
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Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 19. hafta maçında Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

4 kez uzayan maçı Anadolu Efes 130-126'lık skorla kaybetti. Temsilcimiz EuroLeague'de üst üste 6. mağlubiyetini aldı.

EUROLEAGUE TARİHİNDE BİR İLK!

Öte yandan Euroleague tarihinde ilk kez bir maç 4 kez uzatmaya gitti. Ayrıca, 22.45'te başlayan mücadele gece 01.49'de sona erdi ve toplam 3 saat 4 dakika sürdü.

EFES'TEN KULÜP SAYI REKORU

Bununla birlikte Anadolu Efes, attığı 126 sayıyla THY EuroLeague'de kulüp sayı rekorunu kırdı.

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