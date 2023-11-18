Euroleague'de haftanın MVP'si Chima Moneke

İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz'in formasını giyen Chima Moneke, THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 9. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan 27 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Moneke, takımının LDLC ASVEL'i deplasmanda 88-81 mağlup ettiği maçta 19 sayıyla galibiyette pay sahibi olurken, 13 ribaunt ve 6 asistle de organizasyondaki kariyer rekorunu kırdı.

Nijerya ve Avustralya vatandaşlığı bulunan Moneke, maçta birer top çalma ve blok da kaydetti.