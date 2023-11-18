İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2023 Cumartesi / 6 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,397
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Euroleague'de haftanın MVP'si Chima Moneke
Spor

Euroleague'de haftanın MVP'si Chima Moneke

THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Baskonia Vitoria-Gasteiz forması giyen Chima Moneke oldu.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 17:29 - Güncelleme:
Euroleague'de haftanın MVP'si Chima Moneke
ABONE OL

İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz'in formasını giyen Chima Moneke, THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 9. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan 27 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ikinci kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Moneke, takımının LDLC ASVEL'i deplasmanda 88-81 mağlup ettiği maçta 19 sayıyla galibiyette pay sahibi olurken, 13 ribaunt ve 6 asistle de organizasyondaki kariyer rekorunu kırdı.

Nijerya ve Avustralya vatandaşlığı bulunan Moneke, maçta birer top çalma ve blok da kaydetti.

  • thy avrupa ligi
  • Chima Moneke

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.