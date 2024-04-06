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Spor

EuroLeague'de haftanın MVP'si Will Clyburn

Anadolu Efes'in, Birleşik Amerikalı yıldız oyuncusu Will Clyburn, EuroLeague'de haftanın MVP'si seçildi.

6 Nisan 2024 Cumartesi 15:31 - Güncelleme:
EuroLeague'de haftanın MVP'si Will Clyburn
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EuroLeague'nin 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden ve Play-In'e katılmak için ipleri eline alan Anadolu Efes'te, Will Clyburn haftanın MVP'si seçildi.

Fenerbahçe Beko karşısında 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 bir top çalmayla 28 verimlilik puanına ulaşan 33 yaşındaki Birleşik Amerikalı yıldız 33. haftanın 'En Değerli Oyuncusu' ödülünü kazandı.

Kızılyıldız forması giyen Joel Bolomboy 2. sırada yer alırken, Alba Berlin forması giyen Johannes Thiemann 3. sırada yer aldı.

Will Clyburn bu ödülü bu sezon 1., kariyerinde ise toplamda 6. kez kazanmış oldu.

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