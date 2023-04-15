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Spor

Euroleague'de play-off heyecanı başlıyor! Eşleşmeler belli oldu

Normal sezonu tamamlanan Euroleague'de play-off eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile karşılaşacak.

IHA15 Nisan 2023 Cumartesi 14:47 - Güncelleme:
Euroleague'de play-off heyecanı başlıyor! Eşleşmeler belli oldu
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Euroleague'de normal sezon tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu. Sezonu 8. sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, lider Olympiakos ile eşleşti.

Euroleague'de 34 hafta sonunda oluşan puan durumu belli olurken, 2022-2023 normal sezonu da tamamlandı. Fenerbahçe Beko, sezonu 8. sırada tamamlarken, play-off çeyrek finalindeki rakibi Yunan ekibi Olympiakos oldu. Normal sezonu ilk 4'te bitiren takımlar seri başı olurken, sırayla Barcelona ile Zalgiris, Real Madrid ile Partizan, Monaco ile de Maccabi Playtika eşleşti.

Fenerbahçe Beko, sezonu 19 galibiyet, 15 mağlubiyetle 8. sırada bitirerek play-off'lara kalmayı başarırken, play-off'larda eşleştiği Olympiakos, normal sezonu 24 galibiyet, 10 mağlubiyetle zirvede tamamladı.

Play-off çeyrek final karşılaşmaları, 25 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, 19-21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Euroleague Final Four'a katılma hakkı kazanacak.

Euroleague'de play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Olympiakos - Fenerbahçe Beko

Barcelona - Zalgiris

Real Madrid - Partizan

Monaco - Maccabi Playtika

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