İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2022 Cuma / 19 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5897
  • EURO
    18,17
  • ALTIN
    990.138
  • BIST100
    3637.71
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Euroleague'den, yanlış karar açıklaması
Spor

Euroleague'den, yanlış karar açıklaması

Anadolu Efes, Euroleague normal sezon 2.hafta maçında Monaco ile deplasmanda oynanan maçta bitime 6 saniye kala Vasilije Micic'e yapılan hareketin faul olduğunu iddia etti. Euroleague yönetimi ise hakem kararının yanlış olduğunu ve hakemlerin hatalı karar verdiğini kabul etti.

DHA14 Ekim 2022 Cuma 16:23 - Güncelleme:
Euroleague'den, yanlış karar açıklaması
ABONE OL

Euroleague yaptığı açıklamada, Anadolu Efes forması giyen Vasilije Micic'in Monaco maçında normal sürenin bitimine 6 saniye kala kullandığı 3 sayılık şutta oyuncuya faul yapıldığını belirtti ve hakemlerin faul çalmayarak yanlış karar verdiğini kabul etti.

Turkish Airlines Euroleague'in 2'nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya normal süresi 82-82 biten karşılaşmada uzatmalar sonucunda 95-92 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın normal süresi 82-82 devam ederken son hücumda Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vasilije Micic, bitime 6 saniye kala kullandığı üç sayılık şutta Monaco forması giyen John Brown'nın sol ayağına yaptığı müdahale ile yerde kalmış ve hakemler pozisyona faul çalmamıştı. Uzatmaya giden karşılaşma sonucunda da Anadolu Efes, karşılaşmadan 95-92 mağlup ayrılmıştı. Euroleague, Micic'in pozisyonuyla ilgili olarak bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada Brown'ın Micic'in sol ayağına bir müdahalesi olduğu kabul edilirken, Amerikalı oyuncuya faul çalınması ve Micic'in 3 serbest atış kullanması gerektiği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.