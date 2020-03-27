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Spor

''Evde kal Elazığ'' klibine Merih Demiral'den destek

Elazığ Belediyespor'un futbol altyapısında oynayan gençlerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek için çektiği videoya milli futbolcu Merih Demiral'dan destek geldi.

27 Mart 2020 Cuma 19:20 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 19:20
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Elazığ Belediyespor'un futbol altyapısında oynayan gençlerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek için çektiği videoya milli futbolcu Merih Demiral'dan destek geldi.

EVDE KAL ELAZIĞ

Elazığ Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, milli oyuncu Merih Demiral etiketlenerek "Elazığ Belediyespor'umuzun genç yetenekleri hem 'Evde kal Elazığ' çağrısında bulunuyor hem de Merih abileri gibi milli gururumuz olma yolunda ilerliyor." denildi.

Juventus'ta oynayan milli oyuncu Merih Demiral da verdiği cevapta "Hayalleri için antrenmanlarını evlerinde sürdüren Elazığlı kardeşlerimi tebrik ediyorum ve hepsine imzalı milli takım formamı hediye ediyorum." diye paylaşım yaptı.

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