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Ever Banega'nın menajeri bombayı patlattı: Galatasaray ile anlaştık

Galatasaray’ın transferi için bir süredir mesai harcadığı Ever Banega’da son dakika gelişmesi. Yıldız futbolcunun menajeri, Sarı-Kırmızılılarla anlaştıklarını açıkladı.

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Galatasaray'da Banega transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer yapmak için Mbaye Diagne'nin satışını bekleyen sarı-kırmızılı kurmaylar Ever Banega transferinde bir süredir ısrarlı tavrını sürdürüyordu. Arjantinli yıldızın menajeri Hirsig transfer ile ilgili olarak, ''Galatasaray ile anlaştık. Kulüplerin arasındaki görüşmeyi bilmiyorum'' ifadesini kullandı.

(Fotomaç)

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